Wout van Aert heeft een duidelijke boodschap over debuut dat hij zal maken

Wout van Aert komt dit weekend twee keer in actie. In Kuurne-Brussel-Kuurne viert onze landgenoot zelfs zijn debuut.

Wout van Aert rijdt dit jaar voor de allereerste keer in zijn carrière Kuurne-Brussel-Kuurne. En dat doet onze landgenoot toch wel met een klein hartje, want er komen heel wat zaken op hem af waarmee hij niet vertrouwd is.

“Niet dat het mij nerveus maakt maar het is wel een parcours dat ik eigenlijk niet zo goed ken, met die hellingen in Wallonië”, stipt Van Aert in Het Nieuwsblad aan welk gevoel hij bij zijn eerste deelname heeft.

Kuurne-Brussel-Kuurne stond vroeger nooit op de kalender van Van Aert en daar had onze landgenoot een heel goede reden voor. “In het verleden skipte ik altijd deze wedstrijd omdat ik zo fris mogelijk naar de Strade wilde afzakken”, gaat hij verder.

Wout van Aert rijdt Kuurne-Brussel-Kuurne om te winnen

Dit jaar staan de Strade en Milaan-Sanremo niet op de agenda van Van Aert en daardoor zag hij een unieke gelegenheid om in Kuurne-Brussel-Kuurne aan de start te komen en ook deze koers eens te rijden.

“Toen we bij de opmaak van het programma beslisten om Strade en Sanremo te skippen, heb ik meteen gevraagd of ik er Kuurne bij mocht nemen”, voegt Van Aert er nog aan toe.

En dat doet hij niet zomaar om de organisatoren blij te maken met zijn deelname. “Uiteraard met de ambitie om te winnen. Het is een moeilijke wedstrijd om in een plooi te leggen maar vorig jaar hebben we gezien dat het kan.”