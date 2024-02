🎥 Tim Merlier zet de puntjes i in de UAE Tour, Soudal Quick-Step deelt prikje uit aan Jasper Philipsen

Er wordt niet alleen gekoerst in Vlaanderen, maar ook op andere plekken op de wereld. In de UAE Tour stond de laatste etappe voor de sprinters op de etappe. Zonder Mark Cavendish wel, de Brit ging niet meer van start door ziekte.

Op iets meer dan 10 kilometer van de streep werden de vluchters van de dag gegrepen, alles werd klaargemaakt voor een vierde en laatste sprint deze week. Colombianen Gaviria en Molano begonnen er opnieuw vroeg aan.

Maar Tim Merlier timede zijn sprint opnieuw uitstekend en kwam op het goede moment uit het wiel van zijn concurrenten. De groene trui sprintte makkelijk naar zijn derde ritzege van de week, De Kleijn en Bauhaus werden tweede en derde.

Op hun sociale media deelde Soudal Quick-Step een klein steekje uit aan Jasper Philipsen, door Merlier de snelste sprinter ter wereld te noemen. Het valt te betwijfelen of ze er bij Alpecin-Deceuninck ook zo over denken.

Non c'è due senza tre!



Right, @MerlierTim?



Fastest sprinter in the world takes his third stage win at the #UAETour!#No10in2024 #WayToRide



Photo: @GettySport pic.twitter.com/BQZeQNwiT5