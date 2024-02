Exclusief: positieve Victor Campenaerts plaatst ook wel kanttekening bij zijn wel heel ludieke oproep aan wielerfans

Victor Campenaerts zit niet verlegen om een ludieke oproep. 'Campi' pakt er meteen met eentje uit bij de eerste wedstrijd op Vlaamse bodem in 2024.

Door de koude kleedt Campenaerts zich warm aan in de Omloop en bepaalde kledij zal hij dan wegsmijten richting wielerfans langs de kant van de baan. De Lotto Dstny-man wil die kledij wel terugkrijgen en in ruil biedt hij de fans in kwestie een koffie en een gehandtekend truitje aan wanneer hij dat niet meer nodig heeft.

Wielerkrant vroeg Campenaerts naar de kans dat alles verloopt zoals hij dat in gedachten heeft. "Ik denk dat de mensen die weten waar het over gaat het zeker gaan teruggeven", is de nummer 5 uit de Omloop van 2022 optimistisch. "Ik hoop daar op, het zou leuk zijn."

CAMPENAERTS LAAT MAILADRES ACHTER

"Er zit een etiketje in geplakt met het mailadres en daaronder staat 'mail mij'. Het was te klein om alles bij op te schrijven. Er zijn misschien mensen die de oproep niet hebben gezien en die gaan niet weten dat ze iets in de plaats krijgen", plaatst hij er ook wel een kanttekening bij.

In het beste geval komen er dus een paar extra afspraken op zijn agenda om alles uit te wisselen. "Er zijn maar twee kledingstukken die ik ga wegsmijten, het zal wel meevallen."