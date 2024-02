Victor Campenaerts heeft een bijzonder plan voor de Omloop, maar heeft de hulp van fans nodig

Victor Campenaerts bereidde zich deze winter voor in Spanje. Nu moet hij meteen het gure weer trotseren voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Na maanden in Spanje te hebben vertoefd, moet Victor Campenaerts aan de bak in de Omloop Het Nieuwsblad. Het weerbericht liegt er alvast niet om: het wordt een heel koude en natte editie van de Omloop.

Campenaerts pakt dan ook zijn voorzorgen. Na een warme winter in Spanje zal de renner van Lotto Dstny zich heel dik kleden, maar dat kan je natuurlijk niet de hele koers allemaal aanhouden tot diep in de finale.

“Ik ben van plan om vier lagen kledij aan te doen, die ik dan één voor een zal uittrekken naarmate de koers vordert. In de hectiek van de koers is het onmogelijk om elk stuk kledij af te geven aan de volgwagen, dus zal ik mijn overtollige kledij steeds richting het publiek gooien”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Campenaerts doet promostunt tijdens Omloop

Campenaerts verbindt er meteen een kleine promostunt aan. “Het probleem is dat ik zo vroeg op het seizoen niet al mijn winterkledij van de ploeg wil verliezen, want als alle voorjaarsklassiekers zo fris en nat worden, zit ik over een maand al door mijn stock heen.”

En daarom heeft hij een plan. Hij heeft in zijn kledij een etiketje laten naaien met het emailadres vocsnorskledingkast@outlook.com op. Mensen die de kledij van Campenaerts oprapen langs het parcours mogen hem een mailtje sturen.

“Zo kunnen we afspreken hoe ik de kledij terugkrijg. In ruil krijgen ze een koffie en een tegoedbon voor een gehandtekend wielertruitje aan het einde van het seizoen, wanneer ik die kledij niet meer nodig heb.”