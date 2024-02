Tim Merlier blikt terug op perfecte week en zorgt voor opvallende primeur in UAE Tour

Tim Merlier heeft in de UAE Tour zijn derde zege in een week tijd geboekt. Voor de sprinter van Soudal Quick-Step de afsluiter voor een perfecte week.

Drie zeges op vier sprints, beter kon het bijna niet voor Tim Merlier. In de enige sprint die hij verloor, werd Merlier heel nipt geklopt door de Nederlander Olav Kooij. De ex-Belgische kampioen was dus telkens op de afspraak.

"Alles gaat perfect", zei Merlier in het flashinterview. "Ook met het team. We gaan waar we willen gaan en ik kan mijn sprint doen zoals ik het wil doen. Het is gewoon een perfecte week voor ons." Merlier is ook al zeker van de eindzege in het puntenklassement.

"Ik ben heel blij met mijn derde zege hier. Gisteren (toen Merlier op een leegloper sprintte en nipt geklopt werd door Olav Kooij, nvdr.) was ik er dichtbij, het is mooi dat ik nu alsnog een mooie foto heb", zei de sprinter van Soudal Quick-Step nog.

Primeur voor Merlier

Merlier is ook de eerste renner ooit die drie ritten wint in één editie van de UAE Tour. "Dat is mooi. Zeker als je ziet dat alle goede sprinters hier zijn, ook in het verleden, kun je alleen maar blij zijn", sloot Merlier af.