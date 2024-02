Jonas Vingegaard komt met stevige waarschuwing richting de concurrentie voor Tour de France, ook Uijtdebroeks maakt indruk

In de derde editie van de O Gran Camiño heeft Jonas Vingegaard op de slotdag zijn eindwinst nog wat kracht bijgezet. De Deen lijkt zo meteen klaar voor 2024 en we mogen van hem ongetwijfeld nog grootse dingen verwachten.

De vierde en laatste rit leidde de renners in Spanje van Ponteareas naar Tui. Door de slechte weersomstandigheden werd de rit met 29 kilometer ingekort en was de finish bij de eerste passage op de Monte Aloia Natural Park.

Voor Jonas Vingegaard was dat geen probleem. De leider in het klassement trok er in de slotkilometers alleen vandoor en niemand kon hem volgen. De kloof met Lenny Martinez was vijftien seconden, het nummer drie (Hugh Carthy) moest al driekwart minuut prijsgeven.

Jonas Vingegaard maakt indruk in slotetappe, Uijtdebroeks zesde

Egan Bernal pakte een bemoedigende vierde plaats, de jonge Cian Uijtdebroeks pakte een knappe zesde stek op een kleine minuut van zijn ploegmaat/kopman. In het eindklassement werd het een vijfde stek voor de jonge Belg.

De echte doelen van Jonas Vingegaard en het team Visma - Lease a Bike liggen natuurlijk veel verder in het seizoen. Toch is het nu al een stevige prestatie en waarschuwing richting de concurrentie die Vingegaard heeft neergezet.