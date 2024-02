José De Cauwer zit met een grote vraag als het over Wout van Aert gaat

Zeker nog niet alle vragen zijn beantwoord. Ook niet die over Wout van Aert. Dat moet José De Cauwer ook erkennen na het Vlaamse openingsweekend.

U kon de analyse van De Cauwer over het openingsweekend al lezen. Eén ding is duidelijk: Van Aert is dé man van het weekend. Zeker in Kuurne-Brussel-Kuurne leek hij het allemaal naar wens te regelen. Van Aert hoopt er nog wat procenten bij te doen, maar de vraag is: kan hij nog heel veel beter zijn dan in Kuurne?

José De Cauwer beantwoordt in zijn nabespreking bij Sporza die vraag met een andere vraag. "Moet je nog beter zijn? We kennen de concurrentie niet. Alles staat op zijn kop. De kopmannen rijden alleen als het moet. Kijk maar hoe weinig ze koersen en hoe weinig ze elkaar treffen."

DE CAUWER MIST GROTE TEGENSTANDER VOOR VAN AERT

De Cauwer had dus graag al eens een ontmoeting tussen Van Aert en een Pedersen, Van der Poel of Pogacar gezien. "Ik hoop dat er de komende weken toch nog volk bijkomt."