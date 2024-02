José De Cauwer maakt het bilan van het openingsweekend en is zeer streng voor sommige ploegen

Het openingsweekend is achter de rug. En veel verschillen met 2023 lijken er niet te zijn: het team van Wout van Aert staat veel verder dan de rest. José De Cauwer blikt terug op de eerste twee koersen en kijkt ook al even vooruit naar wat komen gaat.

Dylan Van Baarle en Tiesj Benoot waren de helden van 2023 in het openingsweekend, een jaartje later zijn het Jan Tratnik en Wout van Aert die de hoofdvogels afschoten. Maar verder blijft het van hetzelfde laken een broek: Visma - Lease a Bike is de grote slokop en heer en meester.

"Misschien zijn ze zelfs nog sterker dan vorig jaar, door de sterkte van hun kopman en de rest hoeft niet veel te bewijzen. Ze steken er echt bovenuit", opent José De Cauwer zijn analyse van het voorjaar bij Sporza met duidelijke bewoordingen.

José De Cauwer zag nog geen team dat het kan opnemen tegen Visma - Lease a Bike

"We weten nog niet wat Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Tadej Pogacar zullen doen of waar ze staan. Maar het is net alsof die kopmannen nog groter geworden zijn en alsof het verschil met de tweede lijn nog dat tikkeltje groter geworden is. Ik zie niet meteen tegenstand."

De Cauwer is ook meteen streng voor een aantal andere teams: "Sommige teams moeten hun huiswerk opnieuw maken naar mijn idee. We dachten dat Lidl-Trek zijn voet naast die van Visma-Lease a Bike zou zetten in de Omloop, maar dat is niet gebeurd. Toms Skujins is in zijn eentje geen team. En we hebben geen team gezien dat er staat zoals Soudal-Quick Step of Alpecin-Deceuninck."