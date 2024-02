Opvallend onderonsje met Wout van Aert gaat viraal en brengt veel teweeg: "Helaas zitten er ook negatieve reacties bij"

Let nu eens even niet op Wout van Aert of zijn gezin, maar wel op de man rechts in beeld. Die is viraal gegaan.

De man in kwestie is Rik Bossuyt, die er voor instaat om namens de organisatie de winnaar naar het flashinterview en het podium te begeleiden. Nu is het vanaf de aankomst niet altijd zo ver en in dat geval komt Rik niet zo lang in beeld.

"Na KBK is dat dus wel het geval en krijg ik altijd de meeste reacties", zegt Rik Bossuyt bij Radio 2. "Helaas zitten er dan ook negatieve bij. Mensen die opmerkingen maken over mijn gewicht of zeggen dat ik eigenlijk overbodig ben. Spijtig."

Wat deze keer zo opviel, is dat hij op een step Wout van Aert vergezelde. "Gelukkig stond er een medewerker om de hoek met die step. In vogelvlucht is het maar 50 meter lopen, maar de VIP-tent neemt de ruimte tussen de streep en het podium in."

Dat vraagt om een iets andere maatregel. "Anders moeten we over een drassig veld, dus kiezen we er maar voor om een omweg van een kilometer te maken." Bossuyt is niet aan zijn proefstuk toe. "Vorig jaar reed ik nog met een fiets naast Tiesj Benoot en daar kwam ook al veel reactie op, maar dit jaar was het nog erger."