De lat mag hoger gelegd worden voor jonge Belg: "Bewijzen dat ik in rijtje met Cian en Remco hoor"

In de UAE Tour stond op zondag de zevende en laatste rit op het programma. Het leverde uiteindelijk een dubbelslag op voor de 22-jarige Belg Lennert Van Eetvelt. Die volgt zo ene Remco Evenepoel op als eindwinnaar in de UAE Tour.

De 22-jarige Lennert Van Eetvelt pakte in de slotrit uit met een knappe move en bleef uiteindelijk ruim uit de greep van het peloton. Hij won uiteindelijk met liefst 22 seconden voorsprong op Pello Bilbao en Ben O'Connor. De Belg won ook meteen het eindklassement.

Op termijn wil Lennert Van Eetvelt er ook in de grote races staan: "Ik heb maar één hobby meer: wielrennen. Ik ben er elk jaar meer en meer mee bezig", klinkt het in Het Laatste Nieuws. De renner huurt op Tenerife een huis samen met William Junior Lecerf om ook op hoogte te kunnen trainen.

Scoren in de grote rondes is het doel voor Lennert Van Eetvelt

“Op termijn wil ik scoren in grote rondes. Het is te vroeg om me in één adem met Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks te noemen. Maar ik wil zeker bewijzen dat ik in dat rijtje pas", aldus nog de renner van Lotto Dstny.

Eind 2024 maakt hij zijn debuut in een grote ronde met de Vuelta, tot dan staan er nog onder meer de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en de Ardennenklassiekers op het programma van de 22-jarige Belg.