Veel lof voor jonge Belg: "Als je ziet wie op de erelijst staat in die notoire kutwedstrijd ... Volgend jaar rijdt hij bij een grote ploeg"

In de UAE Tour won de jonge Lennert Van Eetvelt de slotrit naar de gevreesde Jebel Hafeet. Hij sloeg zo een unieke dubbelslag. En ook de analisten zijn onder de indruk van de jonge Belg.

De 22-jarige Lennert Van Eetvelt reed weg van alles en iedereen op de Jebel Hafeet en pakte de dagzege én de eindzege. O'Connor en Bilbao konden niet volgen, Vine zakte helemaal door het ijs en Van Eetvelt bleek duidelijk de sterkste.

"Dat was wél wat", vond ook Thijs Zonneveld in de podcast In Het Wiel. "Ik vind het een notoire kutwedstrijd, de UAE Tour. Maar als je kijkt wie op de erelijst staat de voorbije jaren ... Roglic (2x), Yates, Pogacar (2x) en Evenepoel en nu dus Lennert Van Eetvelt."

Transfer naar een grote ploeg volgend jaar?

"Die jongen rijdt al jaren bij de beloften héél goed. Stiekem waren er heel goede uitslagen vorig jaar, nu slaat hij toe op het allerhoogste niveau. Echt knap wat hij deed. Het is echt wel een hele goede", aldus nog Zonneveld.

"Nu rijdt hij nog bij Lotto, maar volgend jaar wordt dat iets helemaal anders. Die trekt naar een grote ploeg", voorspelt Zonneveld. Benieuwd of en welke teams zullen komen aankloppen bij de 22-jarige Belg van Lotto Dstny.