Axel Merckx doet boekje open over nieuw toptalent: "Een heel speciaal manneke"

De Portugees Antonio Morgado (20) maakte al erg veel indruk in het voorjaar. Zijn ex-ploegleider Axel Merckx kent hem goed.

In de Omloop Het Nieuwsblad bracht Antonio Morgado Tim Wellens terug in koers, in Le Samyn miste de Portugees op een haar na de zege na een sprint tegen Laurenz Rex. In de Ronde van de Algarve werd de Portugees ook al tiende in het eindklassement.

De 20-jarige Portugees maakte de voorbije twee jaar op het WK telkens indruk. In Glasgow werd hij vorig jaar tweede bij de beloften, in 2022 werd hij tweede bij de junioren. Axel Merckx had hem vorig jaar onder zijn vleugels bij Hagens Berman Axeon.

"Ik kan je zeggen: het is een heel speciaal manneke. Een supertalent, maar ook een harde werker en aimabele kerel", zegt Merckx bij Het Nieuwsblad. Al mag Morgado volgens Merckx wel wat meer in zichzelf geloven.

Tour de France

De Portugees kan van alles wel wat, niet alleen op kasseien rijden. "Klimmen is zijn ding, maar hij is sterk gebouwd, dus ik zie hem vooral als puncher en iemand voor kleine rittenkoersen", stelt Merckx.

Morgado droomt van de Tour, maar zijn tijdrit is niet de beste, stelt Merckx. Al had Merckx ook niet verwacht dat de Portugees zo goed zou rijden over de kasseien. "Ik sta er soms van versteld hoe rap die mannen evolueren."