Lennert Van Eetvelt onthult van wie het geniale idee van de bonificatieseconden in de UAE Tour kwam

Lennert Van Eetvelt (22) maakte bijzonder veel indruk in de UAE Tour door de slotrit te winnen en de eindwinst te pakken. En dat dankzij een ontsnapping in een vlakke rit.

De eindzege in de UAE Tour leek buiten schot voor Lennert Van Eetvelt, maar met een stevige solo van twee kilometer op de Jebel Hafeet draaide hij de situatie toch nog helemaal om. Van Eetvelt pakte de eindzege met twee seconden voorsprong op Ben O'Connor.

Geen conditie verliezen

Dat dankzij de tien bonificatieseconden die hij in de slotrit aan de streep pakte, maar ook de zes bonificatieseconden die hij twee dagen eerder verzamelde, bleken cruciaal te zijn. Het bleek een geniale zet te zijn.

"Het was een idee van onze dokter, omdat ik anders conditie dreigde te verliezen en ik kon er bonusseconden rapen", zegt Van Eetvelt bij Sporza Daily. Van Eetvelt kreeg onder meer zijn ploegmaat Harm Vanhoucke mee.

"Twee minuten later wilde hij weten wat ik aan het doen was en of ik zeker was van mijn stuk. "Komt goed", antwoordde ik." En alles kwam goed, Van Eetvelt bezorgde Lotto Dstny de eerste eindzege in een rittenkoers van WorldTour-niveau sinds 2017, toen Tim Wellens de Ronde van Guangxi won.