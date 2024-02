Oliver Naesen deelt klein steekje uit aan Wout van Aert en Sarah De Bie: "Een accidentje"

Oliver Naesen werd onlangs voor de tweede keer vader. En dat was blijkbaar allemaal bijzonder goed gepland.

In mei 2022 werden Oliver Naesen en zijn vriendin Dorien Favyts voor het eerst ouders, enkele weken geleden mochten ze een tweede kindje verwelkomen. En de geboorte van dat tweede kindje was bijzonder goed gepland.

"Die pluim wil ik wel op mijn hoed steken", zei Naesen bij Stamcafé Koers. "Ik kan dag op dag zeggen wanneer mijn kind geboren zal worden. Op dat moment zeg ik: 'nu ga ik hem verwekken.' En dan gebeurt dat ook", lachte Naesen.

"Als profwielrenner ben je toch zo’n 200 dagen per jaar weg van huis. Ik was twee weken op stage in Spanje. Als Dorien dan was bevallen, zou ik er niet graag bij geweest zijn. Als ze uitgerekend zou zijn voor tijdens de Tour, zou ik niet gaan en een ander programma rijden."

Wout van Aert

"Wij hebben de geboorte van onze kinderen echt gepland. Als ik dan Wout Van Aert uit de Tour zie stappen om opnieuw vader te worden, denk ik dat het misschien een accidentje was en dat hij beter had moeten pieken", deelde Naesen een klein steekje uit.