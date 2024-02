Soudal Quick-Step rekent op Alaphilippe, Asgreen en revelatie voor herkansing in Strade Bianche

Na een openingsweekend om snel te vergeten voor Soudal Quick-Step gaat de focus op de Strade Bianche. De eieren worden opnieuw in het mandje gelegd van Asgreen en Alaphilippe gelegd.

Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen kwamen allebei ten val in de Omloop Het Nieuwsblad. Ze gaven allebei op, maar gingen zondag toch van start in Kuurne-Brussel-Kuurne. Al speelden ze daar niet echt een rol.

Asgreen en Alaphilippe kopman

In de Strade Bianche zijn ex-winnaar Julian Alaphilippe en de nummer drie van 2022, Kasper Asgreen, er opnieuw bij. Daarnaast komen ook Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Josef Cerny en de Franse neoprofs Antoine Huby en revelatie Paul Magnier aan de start.

"We zijn gemotiveerd voor wat een van de mooiste koersen van het jaar is", zegt ploegleider Davide Bramati. "Julian en Kasper zijn twee renners die samen al drie keer op het podium zijn geëindigd."

"Voor de jonge jongens in het team zal het een goede gelegenheid zijn om wat ervaring op te doen. Het parcours is veranderd en het zal moeilijker zijn dan in het verleden, maar we hopen aan het eind van de dag op een goed resultaat."