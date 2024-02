Van Aert en Van der Poel minder in de cross in België? UCI neemt maatregelen om Wereldbeker te beschermen

Zien we Mathieu van der Poel en Wout van Aert straks minder in Belgische crossen? De UCI wil onder meer enkele crossen in de Wereldbeker beter beschermen.

Heel wat crossers maakten dit seizoen keuzes in hun programma en daardoor sneuvelde er hier en daar wel eens een cross in de Wereldbeker op hun programma. De UCI ziet dat vanaf volgend seizoen liever niet meer gebeuren.

Daarom krijgen sommige WB-crossen een status van "beschermde cross". "Die status wordt toegekend aan maximaal 50 procent van de WB-crossen en enkel wanneer het evenement van een bijzonder belang is voor de internationale ontwikkeling van het veldrijden", klinkt het bij de UCI.

Een weekend met een klassementscross in België en een manche van de Wereldbeker in het buitenland, lijken dus tot het verleden te behoren. Zo was er dit seizoen onder meer de combinatie van Kortrijk en Dublin.

En er komen nog extra maatregelen. Zo moeten profploegen met minstens 3 renners, bij de mannen of vrouwen elite, deelnemen aan alle WB-crossen. De top 20 van de UCI-ranking bij de mannen en vrouwen elite mag ook niet meer deelnemen aan nationale crossen.

Van Aert en Van der Poel

"De UCI wil hiermee een duidelijke scheiding aanbrengen tussen de internationale en nationale veldritkalender en wil toprenners aanmoedigen zich op het internationale niveau te concentreren", klinkt het.

Onder meer de manches van de Exact Cross en enkele onafhankelijke crossen behoren tot die nationale crossen. Van Aert reed dit seizoen in Essen en Mol, Van der Poel in Mol en Loenhout. Dat zou volgend seizoen dan niet meer kunnen.