Vansummeren komt met opvallend oordeel over Jasper Philipsen en Soudal-QuickStep

Geel, geel en nog eens geel. Dat was de overheersende kleur van het openingsweekend, terwijl we ook wat blauw en paars hadden verwacht.

Slechts één ding viel op tijdens het Vlaamse openingsweekend. Zoals verwacht domineerde Visma Lease a Bike het hele koersgebeuren. Voor de andere ploegen was het huilen met de pet op, zo zag ook analist Johan Vansummeren.

Het was allemaal geel wat de klok sloeg in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Soudal-QuickStep en ook Jasper Philipsen kwamen helemaal niet in het stuk voor, terwijl je van hen toch wat mocht verwachten.

Johan Vansummeren is niet helemaal akkoord met die uitspraak, zeker niet als het over Jasper Philipsen gaat.

“Het verhaal van Philipsen dit weekend is er eentje van gebrek aan ritme. Ik geloof niet echt dat je meteen kan scoren als de Omloop je eerste koers is”, vertelt Vansummeren aan Het Belang van Limburg.

Sterke Moscon in openingsweekend

“Dat gewring, geduw en getrek in een peloton moet je weer gewoon worden. Hij komt er wel door, al denk ik dat hij zijn explosiviteit aan de meet niet kan omzetten in uitbarstingen op de Vlaamse heuvels. Hij is een Roubaix-renner.”

Ook over de ploeg van Patrick Lefevere komt Vansummeren met een positieve boodschap. “Soudal-QuickStep deed het behoorlijk”, gaat Vansummeren verder.

“Moscon was sterk, maar ik wil hem geen fietsende Einstein noemen. Hij woekerde te veel. Alaphilippe en Asgreen kenden de nodige pech met een zware valpartij. Ze hebben nog werk, maar vóór die pech zaten ze toch bij de mensen.”