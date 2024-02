Vergeet Tratnik en Van Aert, dit was de wielerprestatie van afgelopen weekend

Het Vlaamse wielerjaar werd vorig weekend op gang gereden. Met meteen ook een Belgische overwinning via Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Het openingsweekend stelde niet teleur. De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne stelden niet teleur, ondanks het overwicht van Visma Lease a Bike. Er werd van in het begin gekoerst en dat zorgde voor het nodige spektakel.

In de wielerpodcast Wielerclub Wattage werd veel over het openingsweekend gesproken, maar de meeste aandacht ging echter naar Lennert Van Eetvelt. Hij pakte de slotrit en de eindzege in de UAE Tour.

Voor de gesprekspartners in de podcast was het alvast duidelijk. Niet Jan Tratnik of Wout van Aert zorgde voor de prestatie van het weekend, maar wel Lennert Van Eetvelt. En daar hadden ze ook hun redenen voor.

“Grote klasse”, klinkt het meteen bij Dirk De Wolf over de prestatie van Van Eetvelt. “Als je op die manier een WorldTour-koers wint tegen dat soort renners, dan ben je de man van het weekend”, klinkt het.

Ook Tom Boonenen was onder de indruk. “De UAE Tour wordt geviseerd door toppers. Die koers komt in de buurt van Parijs-Nice. Parijs-Nice is enkel moeilijker door het slechte weer en het parcours met korte hellingen en slechte wegen. Maar de UAE Tour is echt wel een pittig rondje.”