Gaat Van der Poel vol voor de Spelen? Alpecin-Deceuninck licht tipje van de sluier hoe dat kan

Mathieu van der Poel begint zijn voorjaar over zo'n twee weken in Milaan-Sanremo. Na het voorjaar volgt er nog een moeilijke puzzel voor Alpecin-Deceuninck.

Met enkel maar grote wedstrijden op zijn programma wil Mathieu van der Poel vooral scoren dit voorjaar. Met Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik staan er ook vier monumenten op zijn programma.

Olympische Spelen Parijs

Wat Van der Poel daarna zal doen, is nog niet duidelijk. Onder meer het mountainbiken op de Olympische Spelen is iets waar Van der Poel van droomt. In 2021 kwam Van der Poel in Tokio al snel ten val en gaf hij op.

Dat zou dan wellicht betekenen dat Van der Poel de Tour niet zou rijden. Als hij effectief voor het mountainbiken zal kiezen, dan zou dat ook gevolgen hebben voor zijn wegprogramma, stelt Alpecin-Deceuninck.

"Als Mathieu met mountainbike-ambitie naar de Spelen in Parijs gaat, dan zal dat via een aantal Wereldbekers zijn. Die zullen dan tussen het voorjaar en Parijs moeten komen, dus het is sowieso geen evidente puzzel", zegt Philip Roodhooft bij In de Leiderstrui.