Merkwaardige vaststelling bij Visma-Lease a Bike: "Een opmerkelijke geste"

Visma-Lease a Bike is een van beste teams ter wereld, die over de kleinste details nadenkt. Toch zijn er nog renners die op bepaalde zaken een uitzondering krijgen.

Renners van Visma-Lease a Bike rijden normaal gezien met pedalen van Speedplay. Ook Christophe Laporte rijdt sinds dit seizoen met die pedalen, waar ook Wout van Aert mee rijdt. Al rijdt Dylan van Baarle er niet mee.

Hij rijdt als enige met Shimano-pedalen. Voor ex-renner Stijn Steels is dat toch opvallend. "Dat is, voor een ploeg die toch geldt als de meest professionele van het hele peloton, best wel een opmerkelijke geste richting Van Baarle", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Berekend risico

Want doordat Van Aert en Van Baarle niet met dezelfde pedalen rijden, kunnen de twee niet wisselen van fiets. Dat betekent ook dat Van Baarle zelf ook geen fiets kan aannemen van een ploegmaat. Van geen enkele.

"Laten we het een berekend risico van Visma-Lease a Bike noemen", zegt Steels nog. Hij vindt het wel goed dat de ploeg prestaties voorneemt op sponsorbelangen. Daardoor vermindert ook de kans op blessures.