Tim Wellens trekt harde conclusie over nieuwe finale van de Strade Bianche

De verandering van het parcours van de Strade Bianche zorgt voor verdeelde meningen in het peloton. Ook Tim Wellens is er geen fan van.

Nadat Tim Wellens zelf zijn kans mocht gaan tijdens het openingsweekend, is kopman Tadej Pogacar opnieuw van de partij in de Strade Bianche. De Sloveen won de koers in 2022 en is de grote topfavoriet.

In 2022 reed Pogacar weg op de zwaarste strook, de Monte Sante Marie. Die lag toen op zo'n 50 kilometer van de streep. Doordat de Strade Bianche dit jaar 30 kilometer langer is, ligt die strook nu op zo'n 70 kilometer van de streep.

Nieuwe finale Strade Bianche

Tim Wellens heeft begrip voor de langere afstand, 215 kilometer in plaats van 185 kilometer. Daardoor gaat de koers qua afstand ook meer op een monument lijken. Maar Wellens had het toch liever wat anders gezien.

"Naar mijn mening hadden ze die extra kilometers beter meteen na de start ingepast. Dan was de finale tenminste intact gebleven", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Nu zal de koers wellicht langer op slot blijven, denkt Wellens.

Hij verkende donderdag al de laatste 80 kilometer van de nieuwe finale. "Die twee nieuwe stroken voor de tweede doortocht over Colle Pinzuto en Le Tolfe totaal geen meerwaarde zijn. Ze voelen aan alsof je over asfalt rijdt. Ik zie er het nut niet van in."