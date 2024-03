Tim Wellens wil zich opofferen voor Tadej Pogacar: straf verhaal maakt duidelijk waarom

Tim Wellens begon goed aan zijn seizoen met een twaalfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een derde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Toch stelt hij zich in de Strade Bianche in dienst van Tadej Pogacar.

Voor het Sloveense toptalent is de Strade Bianche pas de eerste koers van het jaar. Al bewees Pogacar de afgelopen jaren wel dat hij er meteen staat. Vorig jaar won hij meteen de Clasica Jaen, in 2022 en 2021 won Pogacar telkens de UAE Tour. Tim Wellens heeft er dan ook geen probleem mee om zich in dienst te stellen van de Sloveen. Hij denkt zelfs niet aan een eigen resultaat. Als Wellens voorop raakt met een groepje, zal hij altijd wachten op Pogacar. Dollende Pogacar Dat Wellens het logisch vindt dat hij zich opoffert voor Pogacar, staaft hij met volgende anekdote. "Voor het openingsweekend ben ik samen met hem gaan trainen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Terwijl ik aan het afzien was tijdens mijn blokkentraining, volgde hij me gezwind in het wiel. Grappend en grollend en terwijl filmpjes maken. Kortom, Tadej is van een ander niveau", stelt Wellens nog. Ook de andere renners bij UAE Team Emirates halen een bijzonder hoog niveau, stelt Wellens. De gemiddelde snelheden die ze halen bij een training liggen dan ook waanzinnig hoog, onthult hij nog.