Toptalent van Visma-Lease a Bike staat nog enkele maanden aan de kant

De Brit Thomas Gloag (22) zal nog een hele tijd moeten wachten om zijn eerste koers van het jaar te rijden. Hij herstelt nog altijd van een aanrijding op training vorig jaar.

Terwijl zijn ploegmaats al negen overwinningen pakten dit seizoen, staat Thomas Gloag dus nog even aan de kant. De Brit werd in augustus vorig jaar op training aangereden door een auto en liep daarbij een zware knieblessure op.

Lange revalidatie

Gloag werd meteen geopereerd, maar is dus nog altijd aan het revalideren. Volgens Wielerflits is het nog minstens drie maanden wachten op de terugkeer van Gloag. Cyclism’Actu stelt dat de Britse klimmer ten vroegste zou terugkeren in de Ronde van Zwitserland (9 tot en met 16 juni).

De jonge Brit zou daarmee zo'n tien maanden aan de kant staan, wat toch bijzonder veel lang is. Hij heeft wel nog een contract tot eind 2025 bij Visma-Lease a Bike, waardoor er ook geen druk op staat om terug te keren en zich te bewijzen.

Gloag liet vorig jaar al meteen zijn talent zien als neoprof. In de Ronde van Valencia werd hij zesde in het eindklassement, in de Ronde van Romandië werd hij elfde. De Brit maakte ook deel uit van het team dat Primoz Roglic naar eindwinst in de Giro leidde.