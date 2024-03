Wout van Aert maakt op opvallende manier duidelijk dat hij helemaal achter zijn keuze staat

Wout van Aert laat de Strade Bianche voor het tweede jaar op rij aan zich voorbij gaan. Maar erg lijkt hij dat eigenlijk niet te vinden.

Vorig jaar zou Van Aert normaal gezien wel de Strade Bianche rijden, maar schrapte hij de koers in laatste instantie nog van zijn programma nadat hij positief testte op covid. Dit jaar is het een bewuste keuze om niet te rijden.

Van Aert is woensdag namelijk op hoogtestage vertrokken naar Tenerife samen met Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes en Jan Tratnik, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad. Net voor de E3 Saxo Classic (22 maart) komen ze terug naar België.

Geen Strade en Sanremo

Donderdag trainde Van Aert al een eerste keer op Tenerife, zo'n 90 kilometer in iets meer dan 3 uur met ook nog 2200 hoogtemeters. Hij noemde het op Strava zelfs JOMO (Joy Of Missing Out). Van Aert zal de Strade dus niet missen.

Door zijn hoogtestage op het Spaanse eiland staat Van Aert ook niet aan de start van Milaan-Sanremo. Dat hij beide koersen in 2020 al won, maakte het allicht gemakkelijker om ze dit jaar van zijn programma te schrappen.