Ex-Visma-renner Van Hooydonck hard voor UAE en Pogacar: "Het blijft me frapperen"

UAE Team Emirates kan vanaf vandaag opnieuw rekenen op zijn kopman Tadej Pogacar. Volgens Nathan Van Hooydonck is dat maar goed ook.

Tadej Pogacar komt in de Strade Bianche terug in koers, maar toch deed zijn team het zonder hem al uitstekend. De ploeg uit de Emiraten won al tien keer dit seizoen en staat zo mee aan de leiding met Soudal Quick-Step.

UAE Team Emirates stond tijdens het openingsweekend telkens op het podium. Nils Politt werd tweede in de Omloop Het Nieuwsblad terwijl Tim Wellens dan weer tweede werd in Kuurne-Brussel-Kuurne. Antonio Morgado werd ook tweede in Le Samyn.

Tadej Pogacar

Toch verwacht Nathan Van Hooydonck een heel ander UAE in de Strade Bianche. "Het blijft mij frapperen, hoe zo’n sterke ploeg zonder Pogacar als los zand aan elkaar hangt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Van Hooydonck ziet individueel sterke renners, maar een plan lijkt er vaak niet te zijn.

Met Pogacar erbij verwacht Van Hooydonck dat UAE wel prominent vooraan aanwezig zal zijn. "Dat zal ook de tactiek van de tegenstander bepalen. Wie Pogacar wil kloppen, zal zijn ploeg onder druk moeten zetten. Door een mannetje mee te sturen, door de wedstrijd vroeg genoeg open te breken."