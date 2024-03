Patrick Lefevere dient criticasters van antwoord: "Daar ga ik totaal niet mee akkoord"

Soudal Quick-Step kwam er tijdens het openingsweekend niet echt aan te pas. Patrick Lefevere verdedigt echter zijn renners.

Een 21ste plaats in de Omloop Het Nieuwsblad van Yves Lampaert en een 7de plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne van Luke Lamperti. Dat is het magere rapport van Soudal Quick-Step na het openingsweekend.

Toch wil Patrick Lefevere nog geen conclusies trekken, dat doet hij traditioneel pas na Luik-Bastenaken-Luik. Toch valt het maar af te wachten of de ploeg zijn rol zal kunnen spelen tijdens het Vlaamse voorjaar.

Kopmannen Soudal Quick-Step

"Ik lees en hoor links en rechts dat de spoeling dun zou zijn in onze voorjaarskern, maar daar ga ik totaal niet mee akkoord. Alaphilippe, Asgreen, Lampaert: als dat een dunne spoeling is, dan heb ik destijds slechte contracten onderhandeld", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Rond zijn kopmannen heeft de ploeg volgens Lefevere met zijn jonge talent genoeg ondersteuning voor die kopmannen. "Tim Declercq als controleur in het peloton – zoals vorig jaar – of nu Ayco Bastiaens of Warre Vangheluwe: ik denk niet dat we het daar moeten gaan zoeken."