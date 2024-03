In Tirreno-Adriatico opnieuw op pad met Vingegaard: Uijtdebroeks doet boekje open over Tourwinnaar

Cian Uijtdebroeks staat maandag aan de start van Tirreno-Adriatico, samen met Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De Deen speelt een belangrijke rol voor Uijtdebroeks.

Na een bewogen winter reed Cian Uijtdebroeks met O Gran Camiño zijn eerste wedstrijd voor Visma-Lease a Bike. Dat ging meteen goed, want Uijtdebroeks werd vijfde in het eindklassement en tweede in het jongerenklassement.

Zijn ploegmaat Jonas Vingegaard, die ook aan de start staat van Tirreno-Adriatico, won drie ritten en het eindklassement in Spaanse rittenkoers. De tweevoudige Tourwinnaar heeft zich wat ontfermd over Uijtdebroeks.

Mentor Jonas Vingegaard

"Hij kijkt hoe ik koers, hij geeft me tips tijdens de koers en daarna geeft hij me feedback. Hij ziet me als een jonge gast die in de toekomst mooie dingen kan doen", zegt Uijtdebroeks bij HLN. Hij kan met vragen terecht bij Vingegaard, die hem eerlijk antwoord geeft.

"Het klikt erg goed tussen ons", stelt Uijtdebroeks. Ook in Tirreno-Adriatico zal hij dus vooral leren van Vingegaard, de Ronde van Catalonië is het eerste doel van Uijtdebroeks. Daar staat ook Sepp Kuss aan de start.

De Giro wordt de eerste grote ronde van het jaar voor Uijtdebroeks, daar is hij de enige kopman bij Visma-Lease a Bike. Jonas zegt: "Als je vragen hebt in de Giro, dan stuur je ze maar."