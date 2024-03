Monstersolo Pogacar had ook gevolgen voor zijn ploegmaats: Wellens onthult wat er aan de hand was

Tim Wellens offerde zich zoals voorspeld op voor zijn kopman Tadej Pogacar. De lange solo van zijn ploegmaat had wel een opmerkelijk gevolg.

Op de Monte Sante Marie zette Tim Wellens zich op kop voor Tadej Pogacar, de Sloveen nam over en reed zo'n 80 kilometer alleen naar de finish. Wellens werd nog 13de op meer dan 6 minuten van zijn ploegmaat.

De Belg was onder de indruk van de prestatie van de Sloveen. "Tadej is altijd goed, ook al is hij ziek of heeft hij een slechte dag. Dan gaat hij nog altijd bij de besten zijn. Hij had zin om te koersen, ik denk niet dat het makkelijk was om op tv al die andere koersen te zien", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Communicatie valt uit

Toen Pogacar om zo'n 80 kilometer van de streep wegreed, pakte hij al snel 2 minuten op de achtervolgende groep. En dat had ook gevolgen voor onder meer Wellens en co, die technische problemen kregen.

"Onze ploegleiderswagen reed zo ver van voren met Pogacar, dat wij in de groep erachter geen radiocontact meer hadden. Pas toen er een tweede wagen kwam om de situatie uit te leggen, hoorden we dat hij al twee minuten had."