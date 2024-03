Sven Nys geeft zijn ongezouten mening over nieuwe UCI-regels in de Wereldbeker veldrijden

Deze week maakte de UCI nieuwe regels bekend om de Wereldbeker wat meer te beschermen. Sven Nys stelt er toch enkele vragen bij.

Sommige Wereldbekercrossen zullen volgend seizoen een status van "beschermde cross" krijgen, het gaat om maximaal 50% van de manches. Daardoor behoren weekends met een internationale cross in België en een buitenlandse manche van de Wereldbeker tot het verleden.

Profploegen moeten ook drie renners laten deelnemen aan alle manches, terwijl renners van de top 20 van de UCI-ranking bij de mannen en vrouwen elite niet meer mogen deelnemen aan nationale crossen.

"Dit zijn extra regels om zoveel mogelijk renners te verplichten deel te nemen aan de Wereldbeker. Dat is duidelijk", zegt Sven Nys bij Sporza. Nys maakt zich echter niet ongerust over bovenstaande regels.

Kalender Wereldbeker

"De grootste vraag blijft natuurlijk hoe die Wereldbeker zich zal ontplooien. Er is sprake van december en januari, dat vind ik een heel slecht idee. Daarmee wil je vooral op korte termijn de populairste crossers (Pidcock, Van Aert en Van der Poel, nvdr.) aan de start krijgen."

"Zij blijven natuurlijk ook niet eeuwig crossen en het is ook wat denigrerend naar de traditionele crosser, die vanaf oktober al aan de start staat. Ik zou het veel meer verspreiden, waardoor vanaf oktober al de nadruk wordt gelegd op het belangrijkste klassement van het seizoen."

"Maar het blijft natuurlijk allemaal onder voorbehoud, want we hebben nog totaal geen zicht op hoe de kalender er zal uitzien." Die kalender wordt eind deze maand bekendgemaakt, in de week van de Ronde van Vlaanderen.