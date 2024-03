Van der Poel en Evenepoel komen met veelzeggende reacties op monstersolo van Pogacar

Tadej Pogacar heeft in de Strade Bianche opnieuw bijzonder stevig uitgepakt. Concurrenten Van der Poel en Evenepoel reageerden al.

Met een solo van maar liefst 81 kilometer pakte Tadej Pogacar uit in Toscane. Twee jaar geleden won hij de Strade Bianche al eens met een solo van zo'n 50 kilometer, maar nu deed de Sloveen er dus nog een schep bovenop.

Belgisch kampioen Remco Evenepoel was onder de indruk. "De koers is gereden en dat is goed. Nu hoef ik niet meer naar de finish te kijken en kan ik nog wat slapen", reageerde hij bij Sporza.

"Het is mooi voor Pogacar, maar om naar te kijken, is het misschien wat saai. Maar als het kan, waarom niet?", ging Evenepoel nog verder. Daar kan Pogacar natuurlijk weinig aan doen.

Van der Poel heeft schrik

Ook Mathieu van der Poel heeft de solo van Pogacar gezien. De reactie van de wereldkampioen was veelzeggend. "Ik word een beetje bang, vriend", reageerde hij op Instagram. Binnen iets minder dan twee weken staan Pogacar en Van der Poel samen aan de start in Milaan-Sanremo.