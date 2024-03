📷 Visma-Lease a Bike pakt uit met nieuw snufje, maar dat levert hen allerminst geluk op

Visma-Lease a Bike heeft in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico uitgepakt met een wel heel speciale helm. Onder meer Jonas Vingegaard en Cian Uijtdebroeks mochten er als eerste mee rijden.

Geen Wout van Aert in Tirreno-Adriatico, hij zit op hoogtestage in Tenerife. Hij kon dus geen eerste keer pronken met de nieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg rijdt dit seizoen met helmen van Giro.

Die nieuwe tijdrithelmen zien er alvast bijzonder futuristisch uit. "We hebben voor de ontwikkeling van deze helm out of the box gedacht", zegt embedded scientist Gerard Rietjens van Visma-Lease a Bike bij HLN.

In een windtunnel in Eindhoven zijn allerlei testen gedaan op dummies, maar Vingegaard en Van Aert hebben de nieuwe helm ook zelf uitgetest. Van nu af aan zullen alle renners van Visma-Lease a Bike met de nieuwe helm rijden.

Wout van Aert

Veel geluk heeft het Visma-Lease a Bike nog niet opgeleverd in Tirreno-Adriatico. Vingegaard moest zo'n 23 seconden toegeven op de Spanjaard Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks zelfs meer dan een minuut.

Voor Wout van Aert wordt dat wel nog even wachten om de nieuwe helm in competitie te gebruiken, met name de Giro. Op 10 mei staat in de zevende rit een tijdrit van 37,2 kilometer op het programma, acht dagen later staat nog een tijdrit van 32 kilometer op het programma.