📷 Wielerwereld niet te spreken over helm van Visma-Lease a Bike, ook Thomas De Gendt mengt zich

In Tirreno-Adriatico pakte Visma-Lease a Bike uit met een nieuwe tijdrithelm van hun fabrikant Giro. De helm ziet er bijzonder futuristisch uit en zou hen tijdwinst moeten opleveren. Al was daar in Tirreno-Adriatico nog niet veel van te merken.

Vingegaard eindigde pas negende op 22 seconden van winnaar Juan Ayuso, de rest van de ploeg eindigde buiten de top 50 op meer dan 45 seconden. Cian Uijtdebroeks moest zelfs 1'10" toegeven.

Dat hielp natuurlijk niet om de kritiek op sociale media te counteren. Want al meteen nadat Visma-Lease a Bike de helmen had gepresenteerd kwam er een storm van kritiek op gang. Een overzicht.

Ex-renner Daniel Lloyd reageerde het volgende: "Beste UCI, nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik WIL dat jullie iets verbieden. En neem misschien een Directeur Estethiek aan om onze sport te redden."

Sam Welsford (BORA-hansgrohe) hield het korter: "Ik stop ermee." Ook Thomas De Gendt mengde zich. "Ik ga niet zeggen dat de tijdrithelmen lelijk zijn. Ik zeg alleen dat het een goed moment is om te stoppen met koersen."

I’m not going to say the tt helmets are ugly. I’m just saying it’s a good moment to stop cycling.