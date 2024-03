De rekening van Soudal Quick-Step wordt al deels gemaakt en Evenepoel zelf moet al punt van kritiek incasseren

Ook na amper één dag worden er al conclusies over Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step getrokken. Zo gaat het er nu eenmaal aan toe in rittenkoersen en dat is in Parijs-Nice niet anders.

Bert De Backer stond stil bij de koerswijze van Evenepoel in de eerste rit, die toch wel heel aanvallend was voor een klassementsman. De ex-renner zegt bij Sporza ook duidelijk wat hij daar nu zelf van vindt. "Evenepoel is alert, maar in mijn ogen zou dat soms toch wat te veel energie kunnen kosten." Dat is uiteraard wat je net niet wil als je voor een algemeen klassement gaat. De Backer geeft hem daarom een goede raad mee. "Hij kan beter eens gaan voor die seconden en dan hetzelfde doen als de rest: niet meer mee willen doen." PLOEG MENTAAL VAN WAARDE VOOR EVENEPOEL En zijn ploeg, heeft die al een bepaalde indruk gemaakt? "Het is niet dat het superzwaar was, maar ze hielden Remco wel goed vooraan heel de tijd. Na die sprint was er veel chaos, maar Van Wilder en Cattaneo waren snel weer vooraan te vinden. Mentaal is dat van heel grote waarde."