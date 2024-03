Remco Evenepoel maakt meteen veel indruk: "Dat is echt opvallend aan hem"

Remco Evenepoel heeft meteen indruk gemaakt in Parijs-Nice. De Belgische kampioen toonde meteen zijn ambities voor het eindklassement.

Parijs-Nice is voor Remco Evenepoel een eerste grote test van het seizoen. Vooral omdat hij nog weinig ervaring heeft op Franse wegen, maar ook om zich een eerste keer te meten met Primoz Roglic.

Evenepoel had er meteen zin in, want op 18 kilometer van de streep mengde hij zich in een sprint om bonificatieseconden. Hij pakte er vier en probeerde nadien door te zetten. Dat lukte niet, ook niet op de volgende beklimming.

Evenepoel neemt initiatief

Het toont wel aan dat Evenepoel de lijn van de Ronde van de Algarve wil doortrekken. Ook ex-renner Bert De Backer zag dat. "Het is opvallend dat Remco Evenepoel iemand is die elke kans wil grijpen", zei hij bij Sporza.

"Klassementsrenners zijn vaak eerder afwachtend en willen een kans grijpen wanneer die er is. Evenepoel creëert die graag zelf", stelde De Backer nog vast. Zonder succes dus, al staat Evenepoel nu wel al vijfde in het klassement.