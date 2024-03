Groot alarm bij Lotto Dstny? Arnaud De Lie zorgt voor kopzorgen

Arnaud De Lie moest zondag passen in de finale van de eerste rit van Parijs-Nice. De jonge Waal voelt zich dan ook niet helemaal fit.

Het seizoensbegin van Arnaud De Lie is nog niet top geweest. De jonge Belg van Lotto Dstny moest in zijn eerste vijf koersdagen drie keer opgeven, met onder meer een val in de finale van Le Samyn.

Van die val heeft De Lie nog altijd wat last, onthulde hij voor de tweede rit. "Ik ben geen 100 procent. En als je niet 100 procent bent, is het onmogelijk om hier te presteren", zei De Lie bij Sporza.

Klassiekers belangrijker

De tweede rit zou een kans zijn voor De Lie, maar hij wil zich niet mengen. "In een massasprint heb ik vandaag meer te verliezen dan te winnen. Daarom zal ik geen risico's nemen en recupereren." Cedric Beullens zal daarom zijn kans gaan.

De Lie hoopt om de komende dagen nog wat te verbeteren in Parijs-Nice om dan donderdag nog eens zijn kans te gaan in de sprint. "Maar mijn hoofddoel deze lente zijn de klassiekers", besloot De Lie nog.