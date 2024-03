Van Aert samen met Van Empel op pad en pakken uit met opvallende Strava-titels

Geen Wout van Aert in de koers, hij bereidt zich op Tenerife voor op de klassiekers. Van Aert trok opnieuw zijn loopschoenen aan.

De Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en volgende week ook Milaan-Sanremo. Wout van Aert laat het allemaal aan zich voorbij gaan om zich op Tenerife optimaal te kunnen voorbereiden op de klassiekers.

Van Aert verblijft al sinds vorige woensdag op het Spaanse eiland, samen met Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes en Jan Tratnik. Er zijn ook vrouwen van de ploeg aanwezig, zoals wereldkampioene veldrijden Fem van Empel.

Van Aert en Van Empel samen op pad

Van Aert en Van Empel waren al vroeg uit de veren, want iets na 7u vertrokken ze al om wat te lopen. Van Empel liep vier kilometer, in een kleine twintig minuten. "Wij moeten just niks", knipoogde de Nederlandse naar de uitspraak van Van Aert.

Van Aert zelf deed er nog twee kilometer extra bij en deed zo'n halfuur over zijn zes kilometer. "Gelukkig gene grote vuurbal gezien", verwees hij naar de film New Kids Turbo. Van Empel verwees in haar interviews al een paar keer naar die film.