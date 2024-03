Geen Van der Poel, Pogacar en Van Aert? "Patrick Lefevere is ermee begonnen"

Op dit moment worden de Tirreno Adriatico en Parijs-Nice gereden. Grote kleppers uit de klassiekers zie je daar echter niet meer aan de start.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn nog op stage en ook een topper als Tadej Pogacar zie je niet in de rittenkoersen die op dit moment gereden worden. Er is duidelijk een reden waarom de mannen die in de klassiekers willen pieken daar niet van de partij zijn.

“Het parcours wordt overal almaar zwaarder, waardoor er in rittenkoersen weinig winstkansen resten als je geen sprinter of ronderenner bent. Die laatsten beleven in Tirreno of Parijs-Nice trouwens hun eerste piek”, weet Maarten Wynants te vertellen in Het Belang van Limburg.

Kilometers vreten is niet nodig

De Tirreno Adriatico en Parijs-Nice waren vroeger voorbereidskoersen om top te zijn in de maand april, maar op die manier denken de ploegen niet meer. De eerste voorzet daarvoor werd nog voor 2010 gegeven.

“Lefevere liet destijds de Driedaagse van De Panne steeds meer links liggen. 'Vier ritten in drie dagen: wat als we dat eens achterwege laten?' En wat bleek? Zonder Driedaagse ging het ook. Daarmee werd de wet dat je veel kilometers moest maken een eerste keer doorbroken.”

Vorige week toonde Tadej Pogacar nog maar eens dat je geen kilometervreter moet zijn om te scoren. De Strade Bianche was zijn eerste koers van het jaar en het was meteen prijs voor de Sloveen.