Lidl-Trek ziet gelijkenissen tussen Nys en Van der Poel, maar die spreekt dat zelf tegen

Thibau Nys rijdt dit jaar geen enkele klassieker, maar bereidt zich wel voor op het wegseizoen. In Spanje werkt hij aan zijn rentree voor de Ronde van Romandië eind april.

In de cross toonde Thibau Nys zich bijzonder wisselvallig, ook bij Lidl-Trek weten ze dat het een van zijn grote werkpunten is. "Hij is iemand met hoge pieken, maar ook nog iemand met diepe dalen", zegt ploegleider Steven de Jongh bij Wieler Revue.

Nys gaat dit jaar of volgend jaar zijn debuut maken in een grote ronde. Dat kan dit jaar al in de Giro, maar De Jongh stelt nu al dat het bijzonder moeilijk zal worden voor Nys om zijn plekje af te dwingen.

Mathieu Van der Poel

Nys combineert het wegwielrennen op dit moment nog met het veldrijden. De Jongh ziet vergelijkingen met een andere crosser. "Ja, ik zie ook een kopie van Mathieu de wegrenner toen hij een jaar of twintig was."

"Heel explosief en een beetje slungelig." De Jongh vindt het moeilijk om in te schatten, maar verwacht toch een grote toekomst voor Nys. Zelf is Nys het niet helemaal eens met de vergelijking met Van der Poel.

"Hij was iemand die óók in een uitgedund groepje kon winnen, maar ik denk dat hij op die leeftijd meer inhoud en body had. Ik weet niet of ik zo’n atleet word als hij, want ik ben een lichter type."