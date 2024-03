Mathieu van der Poel blikt terug op mooi moment: "Was in een ander leven"

Mathieu van der Poel pakte in het Tsjechische Tabor al zijn zesde wereldtitel veldrijden. Zijn eerste wereldtitel dateert alweer van 2015.

Net na zijn 20ste verjaardag pakte Mathieu van der Poel al zijn eerste wereldtitel veldrijden. In Tabor reed hij toen al snel weg van de rest, nadat Wout van Aert enkele keren materiaalpech kende.

In de jaren nadien pakte Wout van Aert drie wereldtitels op rij, maar de voorbije zes jaar won Van der Poel maar liefst vijf wereldtitels. Tom Pidcock pakte in 2022 de regenboogtrui, omdat Van der Poel niet afzakte naar Fayetteville.

Wereldtitel veldrijden Hoogerheide

Van der Poel pakte in 2023 zijn vijfde wereldtitel, na een intens duel met alweer Wout van Aert. De Nederlander won uiteindelijk in de sprint. "Die was heel speciaal want het veldritseizoen was tot dan toe erg moeizaam verlopen", zegt hij bij de UCI.

"Daarom was ik des te gelukkiger om het op dat moment om te kunnen keren. Enkele jaren voordien pakte ik in Tabor (in 2015, nvdr.) mijn eerste wereldtitel bij elite. Dat deed ik precies in een ander leven."

Van der Poel telt nu dus al zes wereldtitels veldrijden, hij komt daarmee tot op één wereldtitel van het record van Erik De Vlaeminck. Dat record kan volgend jaar dus al geëvenaard worden.