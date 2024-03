Remco Evenepoel geeft "grote tactische fout" toe, maar wijst ook naar zijn concurrenten

Remco Evenepoel heeft een relatief slechte zaak gedaan in de strijd om eindwinst in Parijs-Nice. Al komen er nog twee ritten om veel goed te maken.

In de finale van de zesde rit van Parijs-Nice reden Matteo Jorgenson, Brandon McNulty en Mattias Skjelmose weg uit een beperkte groep. Evenepoel moest de achtervolging leiden en kreeg daarin beperkte steun.

De Belgische kampioen was uiteindelijk wel de sterkste, bleek in de sprint om de vierde plaats. Maar Evenepoel moest wel meer dan 50 seconden toegeven op Jorgenson, Skjelmose en McNulty. De Amerikaan heeft nu meer dan een minuut voorsprong op Evenepoel.

Evenepoel geeft fout toe

"Ik voelde me goed. Maar ik gokte helaas verkeerd door Jorgenson weg te laten springen", zei Evenepoel bij Sporza. Hij kon reageren, maar wilde op een volgende oplopende strook het gat dichtrijden.

"In het vervolg moet ik misschien niet zo veel nadenken. Ik moet gewoon het gevoel en mijn benen volgen. Ik heb misschien een kleine tactische fout gemaakt. Allez, een grote tactische fout", corrigeerde hij.

Evenepoel en Roglic moesten het meeste werk doen in de achtervolging, de rest bleef zitten. "Dat is logisch, maar er mocht toch meer hulp komen. Renners als Gall en Plapp deden allesbehalve hun duit in het zakje", zei Evenepoel scherp.