Dat kan tellen! Wereldkampioen Van der Poel doet concurrentie opnieuw stevig beven

Over een week is het dan eindelijk zover, Mathieu van der Poel staat aan de start van een koers. De wereldkampioen bereidt zich ondertussen stevig voor in Spanje.

De laatste wegkoers van Mathieu van der Poel dateert al van 16 september, toen hij de SUPER 8 Classic won. Op 16 maart staat de wereldkampioen voor het eerst weer aan de start van een wegkoers, exact 7 maanden later dus. Niet dat Van der Poel ondertussen stil heeft gezeten deze winter, dat hebben we allemaal kunnen zien in het veldrijden. De Nederlander won 13 van zijn 14 crossen en sloot zijn seizoen af met een zesde wereldtitel. Stevige training Van der Poel Die wereldtitel is alweer van 4 februari geleden, sinds enkele weken is Van der Poel zich in Spanje opnieuw aan het voorbereiden op het wegseizoen. Een week voor Milaan-Sanremo duwde Van der Poel nog eens stevig door. De wereldkampioen ging op pad voor een training van maar liefst 7 uur en 25 minuten. Van der Poel zette zo'n 250 kilometer op de teller, met nog eens 3736 hoogtemeters erbovenop. Dat kan tellen. Van der Poel wil opnieuw in topvorm aan de start staan in Milaan-Sanremo. Daar krijgt hij tegenstand van onder meer Tadej Pogacar, Mads Pedersen, Olav Kooij, Arnaud De Lie en Christophe Laporte. De Strava-gegevens van trainingsmakker Freddy Ovett