Tom Boonen doet een hilarisch en weinig smakelijk verhaal helemaal uit de doeken

Voor grappen en grollen ben je soms bij Tom Boonen wel aan het goede adres. Een hilarisch verhaal uit het prille begin van zijn wielerloopbaan heeft de ex-renner onlangs uit de doeken gedaan.

Dat deed Boonen in Wielerclub Wattage, waar hij het ook had over het recente koersgebeuren. Hij verwees onder andere naar een valpartij in de GP Monseré, waarbij de renners de gracht in doken. Het deed hem aan een bepaald moment denken.

"Als eerstejaarsjunior kwam ik tijdens de Tweedaagse van Hoboken ook ten val in een gracht, eentje waar de riolering in uitkwam. Ik kroop toen in allerijl uit die gracht en sprong mijn fiets weer op. Maar ik was mijn bril kwijt." Een ronde later ging Boonen in dezelfde bocht onderuit en belandde hij weer in de gracht.

Ik ging volledig onder de kak in die auto zitten

"Het strafste van al: ik vond mijn bril terug." Hij kon wel niet meer op de fiets verder en gaf op. Ze konden hem wel ruiken van ver in de ploegwagen. "Ik ging volledig onder de kak in die auto zitten. Ze hebben die auto achteraf moeten verkopen, want ze kregen de geur er niet meer uit. Maar ik was heel blij dat ik mijn bril terug had."