Jasper Philipsen komt tekort: deze renner pakt slotrit in Tirreno en lijkt klaar voor Milaan - Sanremo

In de Tirreno - Adriatico was er de laatste rit in en rond San Benedetto del Tronto. En dat leverde een dollemansrit op, waarbij we uiteindelijk de massasprint kregen die vooraf verwacht werd. Al leek het bijna nog anders te gaan lopen.

In en rond San Benedetto del Tronto werd het een echte dollemansrit, waarbij der nervositeit enorm was. Waerenskjold probeerde met een ultieme aanval in de laatste kilometer het peloton nog te gaan verschalken, maar dat lukte net niet.

In de sprint was het Jonathan Milan die uiteindelijk de honneurs wist waar te nemen en alle andere sprinters op achterstand wist te zetten. Alexander Kristoff en Davide Cimolai wisten het podium te vervolledigen in San Benedetto del Tronto.

© photonews

Jasper Philipsen kwam tekort in de sprint en werd uiteindelijk vierde, met Amaury Capiot op plaats zes was er nog een tweede Belg terug te vinden in de top-10 van de laatste rit. Voor Milan en bij uitbreiding Lidl-Trek is het een opsteker richting Milaan - Sanremo.

Cian Uijtdebroeks zevende in het eindklassement

In het klassement veranderde er dan weer niets meer. Jonas Vingegaard mag de eindzege dus op zak steken, voor Juan Ayuso en Jai Hindley.

Met Cian Uijtdebroeks op plek zeven hebben we ook een landgenoot in de top-10. De jonge Belg eindigde wel op meer dan drie minuten van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard.