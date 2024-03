Jonas Vingegaard moet wat kwijt over Remco Evenepoel en Primoz Roglic

Jonas Vingegaard demonstreerde in Tirreno-Adriatico nog maar eens zijn klasse. De Deense Tourwinnaar kijkt al uit naar een confrontatie met Evenepoel en Roglic.

Zaterdag won Jonas Vingegaard voor de tweede dag op rij in Tirreno-Adriatico. Zijn solo was ook iets korter dan vrijdag, toen hij zo'n 30 kilometer alleen reed. Vingegaard zette Ayuso en Hindley op 6 kilometer toch op een halve minuut.

Zonder ongelukken wint Vingegaard straks Tirreno-Adriatico, na O Gran Caminño zijn tweede rittenkoers van het jaar. Het zal voor de Deen ook al de zevende zege zijn van het seizoen, niemand doet beter.

Evenepoel en Roglic

Remco Evenepoel en Primoz Roglic hebben allicht ook gezien dat Vingegaard nu al over een uitstekende vorm beschikt. Vanaf 1 april strijden de drie tegen elkaar in de Ronde van het Baskenland.

Vingegaard kijkt er alvast naar uit. "Zij behoren tot de beste renners van de wereld en het is altijd leuk en uitdagend om het tegen hen op te nemen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het is altijd goed om te weten waar je staat tegenover hen. Dus ja, ik kijk ernaar uit om het tegen hen op te nemen. Het peloton hier in de Tirreno was al van een hoog niveau maar Remco en Primoz behoren simpelweg tot de beste renners van de wereld."