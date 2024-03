José De Cauwer deelt moeilijk moment: "Dat deed zoveel pijn"

José De Cauwer draait al jaren mee in de wielerwereld. Ook hij begon zijn carrière als renner, maar kreeg niet altijd evenveel steun van zijn familie.

Intussen is José De Cauwer al 74 jaar, eind september wordt hij 75. Zestig jaar geleden begon hij aan zijn carrière in de wielerwereld, die tot vandaag loopt. En dus maakte hij ook al heel wat mindere momenten mee.

Een daarvan was toen hij 16 jaar was en zijn tweede koers reed. De Cauwer was met zijn fiets naar de koers gereden, want zijn ouders hadden toen nog geen auto. Daardoor moest hij 15 kilometer door de regen fietsen.

Geen lift naar huis

"Na de koers zag ik mijn ouders staan, die meegekomen waren met mijn nonkel. Ik dacht: 'Ha, straks krijg ik ook een lift', maar toen ik buiten kwam, waren ze allemaal al weg. Dat deed zoveel pijn", zegt De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

"Ik ben naar huis gereden, al wenend van colère. Daar heb ik gedacht: 'Met mij gaan jullie nog wat mee maken'. Ik zie die weg naar huis nog altijd voor me. Ik weet nog altijd wat ik toen allemaal heb gedacht. Niet te geloven."