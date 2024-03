VAM-berg levert heel wat spektakel op: klavertje vier is rond voor ploeggenote Lotte Kopecky

Terwijl de mannen hun laatste etappe afwerkten in de Tirreno - Adriatico of Parijs-Nice, reed het vrouwenpeloton een eendagswedstrijd in de World Tour. In een compleet vernieuwde Ronde van Drenthe ging het daarbij hard tegen onzacht.

Tot dusver was de Ronde van Drenthe een echte sprintkoers geweest. De voorbije drie jaren won de Nederlandse sprintbom Lorena Wiebes de race. De editie van 2024 zag er echter ferm anders uit, met aankomst en enkele passages over de VAM-berg. Onze landgenote Valerie Demey probeerde het met een soloactie en pakte een bonus van bijna drie minuten, maar toen de finale losbarstte was ze er snel aan voor de moeite. Een groep met alle favorieten reed even voorop, maar werd door een uitgedund peloton ingehaald. © photonews Onderweg had onder meer Puck Pieterse heel wat indruk gemaakt bij de voorlaatste passage over de VAM-berg en dus werd bij de laatste passage op de VAM-berg ook naar haar gekeken om misschien wel de prijs te pakken. Wiebes zorgt voor 4 op 4 in Drenthe In een nerveuze slotfase werd het tempo gedrukt, iedereen maakte zich klaar voor het absolute slot van de race. SD Worx-Protime en DSM-Firmenich hielden de boel bij elkaar, waardoor we alsnog een soort van sprint kregen. En daarin was het ook anno 2024 Lorena Wiebes die het zou gaan halen, meteen goed voor haar vierde zege op rij in de Nederlandse koers. Elisa Balsamo en Puck Pieterse vervolledigden het podium.