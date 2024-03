🎥 Geen rust voor Remco Evenepoel na Parijs-Nice: belangrijk werk voor de Tour op de plank

Remco Evenepoel is daags na de slotrit in Parijs-Nice nog even in Frankrijk gebleven. De wereldkampioen tijdrijden heeft in en rond Nice de slotrit van de Tour verkend.

Na acht dagen koersen in Parijs-Nice is er nog geen tijd voor rust voor Remco Evenepoel. Nu hij in de buurt is, maakt hij van de gelegenheid gebruik om het slotweekend van de Tour de France te verkennen. Door de start van de Olympische Spelen in Parijs, vijf dagen na het einde van de Tour, verhuist het circus van de Tour voor het slotweekend naar Nice. Op de slotdag staat een tijdrit van 35,2 kilometer van Monaco naar Nice op het programma. Evenepoel verkent slotweekend Tour de France Evenepoel verkende de tijdrit, met twee beklimmingen, twee keer. Onder meer de Col d'Eze (1,6 km aan 8,7%), waar zondag de bonificatiesprint lag in Parijs-Nice, reed Evenepoel dus opnieuw op. Dinsdag wil de Belgische kampioen ook de voorlaatste rit van de Tour verkennen, een stevige bergrit. Al is het maar de vraag of dat zal lukken, want de voorlaatste rit van Parijs-Nice moest nog worden aangepast door de sneeuw. Daarna zal Evenepoel terugkeren naar Calpe, waar hij eerst wat zal rusten om daarna aan de Ronde van het Baskenland (01/04-06/04) te beginnen. Daar staan ook Vingegaard en Roglic aan de start. Recon of @LeTour final time-trial with @EvenepoelRemco #TDF pic.twitter.com/yraAwkBLQa — seb piquet (@sebpiquet) March 11, 2024