Jan Bakelants begrijpt het allemaal niet over Wout van Aert: "Ik weiger hier in mee te gaan"

Wout van Aert nipte in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne nog even aan zijn drinkbus en spoelde een paar seconden zijn mond. Het bevordert de prestaties, maar nieuw is het niet.

Op 2,5 kilometer van de streep greep Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne nog even naar zijn drinkbus. Niets om meteen van op te kijken, maar opvallend was wel dat Van Aert een paar seconden zijn mond spoelde.

"Je gaat door het spoelen van de mond met koolhydraten je vermoeidheid kortstondig kunnen verminderen of uitstellen", zei inspanningsfysioloog Jan Bourgeois erover bij Het Nieuwsblad. De techniek wordt ook wel 'carbohydrate mouth rinse' genoemd.

Helemaal niets nieuws

Heeft Visma-Lease a Bike daarmee opnieuw een middeltje gevonden waarmee het de concurrentie te slim af is? "Ik weiger hier in mee te gaan", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Dit is wetenschap die al tien jaar oud is."

"Ik denk dat het zelfs nog komt van professor Hespel. Dit is totaal niet nieuw en ik heb het zelf ook enkele keren gedaan", stelt Bakelants. "Ze doen dit bij elke ploeg, ook bij Soudal Quick-Step weten ze dit."

"Het is wel heel slecht voor de tanden, want er zit heel veel suiker in dat gelletje of drankje. Op de duur krijg je er ook gaatjes van", lachte Bakelants nog.