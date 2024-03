Jasper Philipsen heeft wat te zeggen over Mathieu van der Poel en de keuze voor de toekomst

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn beste maten bij Alpecin-Deceuninck en vooral een succesvolle tandem. Het is de vraag hoe lang dat nog blijft duren.

Philipsen is aan het einde van 2024 immers einde contract. Volgens Het Laatste Nieuws schermt de rappe man van Alpecin-Deceuninck met interesse van Tudor en Alex Carrera zou denken dat ook een terugkeer naar UAE of een overstap naar BORA-hansgrohe tot de mogelijkheden behoort.

Carrera is de manager van Philipsen. "Ik heb Alex gezegd dat de komende vier, vijf seizoenen mijn topjaren zullen worden. Ik hoop een ploeg te vinden waar ik het beste uit mezelf kan halen. Dat kan ook in mijn huidige ploeg zijn. Alle opties zijn open", verduidelijkt de Vlam van Ham in diezelfde krant.

PRIMA SAMENWERKING MET VAN DER POEL

"Ik zal het volledige plaatje bekijken en dan beslissen." Er is weinig verbeelding nodig om aan te nemen dat ze bij Alpecin-Deceuninck graag nog doorgaan met Jasper Philipsen, zeker omdat de samenwerking met Mathieu van der Poel zo goed verloopt.

Anderzijds is bij UAE ene Tadej Pogacar ook een goede vriend van Philipsen. Dan is de kans toch al aanzienlijk dat de Belg ook de volgende jaren aan de zijde van één van die grootheden uit de wielerwereld koerst. Al wil hij hierover toch wel de puntjes op de i zetten.

PHILIPSEN GAAT AAN ZICHZELF DENKEN

"Het is leuk om goede vrienden te hebben, maar voor ik mijn handtekening onder een nieuw contract zet, zal ik toch in de eerste plaats aan mezelf hebben gedacht."