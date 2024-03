Pertinente vergelijking Philipsen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel laat echt niets aan de verbeelding over

Philipsen gaat nu ook echt mikken op de klassiekers. Wat met Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Zijn die door hem op één of andere manier te kloppen?

Eerste overweging hierbij is uiteraard dat Philipsen een ploegmaat van Van der Poel is bij Alpecin-Deceuninck. Dat ze er daar van overtuigd zijn dat Philipsen veel meer is dan een sprinter, is wel een uitgemaakte zaak. "Het leuke is dat de ploeg het volste vertrouwen heeft in mij", zegt de nummer 2 van Parijs-Roubaix 2023 in HLN.

"Zo hebben we ook de klassiekers voorbereid, omdat de idee daar is dat er voor mij wel iets mogelijk is." Al is Philipsen wel zo realistisch om zich niet meteen op hetzelfde niveau te plaatsen van de superkampioenen die daar ook op winst jagen.

NIET ZOALS VAN AERT OF VAN DER POEL

"Ik zeg niet dat ik de benen heb van Wout van Aert of Mathieu van der Poel, om de Ronde van Vlaanderen naar mijn hand te zetten en een solo te rijden van twintig, dertig, veertig of vijftig kilometer." Dat gaat niet gebeuren, weet Philipsen ook wel.

"Dat gaat er voor mij zeker niet inzitten." De vraag is: wat dan wél? Er zijn natuurlijk nog een pak andere manieren om wielerwedstrijden te winnen. Die waarheid blijft ook overeind als het over de grootste koersen ter wereld gaat.

PHILIPSEN REKENT OP ZIJN SPRINT

"Op een goede dag moet ik wel ergens geraken waarin ik kan meesprinten voor de overwinning", blikt Philipsen vooruit naar de voorjaarsklassiekers.